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ATR adaprive EMA - multi time frame - индикатор для MetaTrader 5
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Есть много способов сделать индикаторы адаптивными вместо использования расчетов по фиксированным периодам.
Один из не самых популярных методов - использование нормализованного значения ATR (Average True Range, средний дневной диапазон). Индикатор EMA (Exponential Moving Average) хорошо подходит для адаптивности (позволяет использовать дробные периоды для расчета), поэтому в данной версии добавлено использование ATR для адаптивного расчета EMA.
Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, а также 3 "специальных" таймфрейма:
- Next higher timeframe — ближайший таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
- Second higher timeframe — следующий за ближайшим таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
- Third higher timeframe — третий таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21995
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