Есть много способов сделать индикаторы адаптивными вместо использования расчетов по фиксированным периодам.

Один из не самых популярных методов - использование нормализованного значения ATR (Average True Range, средний дневной диапазон). Индикатор EMA (Exponential Moving Average) хорошо подходит для адаптивности (позволяет использовать дробные периоды для расчета), поэтому в данной версии добавлено использование ATR для адаптивного расчета EMA.



Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, а также 3 "специальных" таймфрейма: