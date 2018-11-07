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Индикаторы

ATR adaprive EMA - multi time frame - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1670
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Есть много способов сделать индикаторы адаптивными вместо использования расчетов по фиксированным периодам.

Один из не самых популярных методов - использование нормализованного значения ATR (Average True Range, средний дневной диапазон). Индикатор EMA (Exponential Moving Average) хорошо подходит для адаптивности (позволяет использовать дробные периоды для расчета), поэтому в данной версии добавлено использование ATR для адаптивного расчета EMA.

Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, а также 3 "специальных" таймфрейма:

  • Next higher timeframe — ближайший таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
  • Second higher timeframe — следующий за ближайшим таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
  • Third higher timeframe — третий таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21995

QQE of Velocity - multi time frame QQE of Velocity - multi time frame

Мульти-таймфреймовая версия индикатора QQE of Velocity.

STD Trend Envelopes of Averages - multi time frame STD Trend Envelopes of Averages - multi time frame

Мульти-таймфреймовая версия индикатора STD Trend Envelopes of Averages

Trading the trend - histogram Trading the trend - histogram

Индикатор Trading the trend, гистограмма.

Trading the trend Trading the trend

Индикатор Trading the trend