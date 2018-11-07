Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).

В этой версии использует используется индикатор Velocity (более плавный импульс), что может помочь в определении тренда. Это самостоятельный мульти-таймфреймовый индикатор.



Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, а также 3 "специальных" таймфрейма:

Next higher timeframe — ближайший таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.

Second higher timeframe — следующий за ближайшим таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.

Third higher timeframe — третий таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.







