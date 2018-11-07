Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
QQE of Velocity - multi time frame - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1718
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).
В этой версии использует используется индикатор Velocity (более плавный импульс), что может помочь в определении тренда. Это самостоятельный мульти-таймфреймовый индикатор.
Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, а также 3 "специальных" таймфрейма:
- Next higher timeframe — ближайший таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
- Second higher timeframe — следующий за ближайшим таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
- Third higher timeframe — третий таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21996
STD Trend Envelopes of Averages - multi time frame
Мульти-таймфреймовая версия индикатора STD Trend Envelopes of AveragesCorrected T3
Индикатор Corrected T3
ATR adaprive EMA - multi time frame
Мульти-таймфреймовая версия адаптивной EMA по ATR.Trading the trend - histogram
Индикатор Trading the trend, гистограмма.