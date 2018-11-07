CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

QQE of Velocity - multi time frame - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1718
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).

В этой версии использует используется индикатор Velocity (более плавный импульс), что может помочь в определении тренда. Это самостоятельный мульти-таймфреймовый индикатор.

Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, а также 3 "специальных" таймфрейма:

  • Next higher timeframe — ближайший таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
  • Second higher timeframe — следующий за ближайшим таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.
  • Third higher timeframe — третий таймфрейм старше текущего таймфрейма графика.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21996

STD Trend Envelopes of Averages - multi time frame STD Trend Envelopes of Averages - multi time frame

Мульти-таймфреймовая версия индикатора STD Trend Envelopes of Averages

Corrected T3 Corrected T3

Индикатор Corrected T3

ATR adaprive EMA - multi time frame ATR adaprive EMA - multi time frame

Мульти-таймфреймовая версия адаптивной EMA по ATR.

Trading the trend - histogram Trading the trend - histogram

Индикатор Trading the trend, гистограмма.