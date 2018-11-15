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QQE of Velocity - 多时段 - MetaTrader 5脚本
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QQE (定性定量评估)指标通常是使用RSI（相对强弱指数）来作为“基本”指标的，
这个版本使用了速度指标 (更平滑的动量指标)，而它可以帮助确定趋势。另外，它已经是一个独立的多时段指标。
在这个版本中，已经支持了 MetaTrader 5 所支持的所有可用时段，而且它还有三个“特殊的”时段:
- Next higher timeframe: 与活动图表相比的第一个更高时段。
- Second higher timeframe: 与活动图表相比的第二个更高时段。
- Third higher timeframe: 与活动图表相比的第三个更高时段。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21996
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