QQE (定性定量评估)指标通常是使用RSI（相对强弱指数）来作为“基本”指标的，

这个版本使用了速度指标 (更平滑的动量指标)，而它可以帮助确定趋势。另外，它已经是一个独立的多时段指标。



在这个版本中，已经支持了 MetaTrader 5 所支持的所有可用时段，而且它还有三个“特殊的”时段:

Next higher timeframe: 与活动图表相比的第一个更高时段。

Second higher timeframe: 与活动图表相比的第二个更高时段。

Third higher timeframe: 与活动图表相比的第三个更高时段。







