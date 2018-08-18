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Exp_XRSI_Histogram_Vol_Direct - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSI_Histogram_Vol_Direct. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления гистограммы, отображаемое сменой цвета значков в виде пятиконечных звёзд.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XRSI_Histogram_Vol_Direct.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию без использования стопов.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на GBPUSD H2:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система на сигналах индикатора XCCI_Histogram_Vol_DirectIin_MA_Signal_NRTR_HTF
Индикатор Iin_MA_Signal_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Советник "пробой прошлой свечи".Iin_MA_Signal_Candle
Индикатор Iin_MA_Signal с отображением действующего тренда цветом свечек