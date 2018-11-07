CMI (изначально опубликован здесь: Choppy market index) — полезный индикатор, но ему, вероятно, недостает сглаженности.

Этот момент исправлен в данной версии. В используемом методе отставание практически сокращено до минимума. Для сглаживания доступны 4 типа:

Если установить период сглаживания <=1, сглаживание будет отключено.

PS: сравнение сглаженных (наверху) и обычных (внизу) значений. Очевидно, что сглаженная версия намного более гладкая и что задержка приемлема даже при использовании простой скользящей средней (при том что sma - самое медленное среднее из всех типов, которые можно использовать для сглаживания).