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Choppy market index - smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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CMI (изначально опубликован здесь: Choppy market index) — полезный индикатор, но ему, вероятно, недостает сглаженности.
Этот момент исправлен в данной версии. В используемом методе отставание практически сокращено до минимума. Для сглаживания доступны 4 типа:
- простая скользящая средняя
- экспоненциальная скользящая средняя
- сглаженная скользящая средняя
- линейно взвешенная скользящая средняя
Если установить период сглаживания <=1, сглаживание будет отключено.
PS: сравнение сглаженных (наверху) и обычных (внизу) значений. Очевидно, что сглаженная версия намного более гладкая и что задержка приемлема даже при использовании простой скользящей средней (при том что sma - самое медленное среднее из всех типов, которые можно использовать для сглаживания).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21988
Сглаженный индикатор PGO TMTrading the trend
Индикатор Trading the trend
Индекс неустойчивого рынкаDEMA trend
Индикатор тренда DEMA