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Индикаторы

Choppy market index - smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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CMI (изначально опубликован здесь: Choppy market index) — полезный индикатор, но ему, вероятно, недостает сглаженности.

Этот момент исправлен в данной версии. В используемом методе отставание практически сокращено до минимума. Для сглаживания доступны 4 типа:

  • простая скользящая средняя
  • экспоненциальная скользящая средняя
  • сглаженная скользящая средняя
  • линейно взвешенная скользящая средняя

Если установить период сглаживания <=1, сглаживание будет отключено.

PS: сравнение сглаженных (наверху) и обычных (внизу) значений. Очевидно, что сглаженная версия намного более гладкая и что задержка приемлема даже при использовании простой скользящей средней (при том что sma - самое медленное среднее из всех типов, которые можно использовать для сглаживания).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21988

PGO TM smoothed PGO TM smoothed

Сглаженный индикатор PGO TM

Trading the trend Trading the trend

Индикатор Trading the trend

Choppy market index Choppy market index

Индекс неустойчивого рынка

DEMA trend DEMA trend

Индикатор тренда DEMA