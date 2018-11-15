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Choppy market index - smoothed - MetaTrader 5脚本
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Choppy market index 指标 (最初是在这里发表的 : Choppy market index) 是一个有用的指标，但是它可能缺少了一件事: 更加平滑一点。
这个版本就解决了这个问题。使用的方法是尝试把延迟降到最低 (或者到不存在) 而看起来它能够工作于可以接受的模式下。使用的平滑方法是常用的四种平均类型:
- 简单移动平均
- 指数移动平均
- 平滑的移动平均
- 线性加权移动平均
把平滑周期数设为 <=1, 就会把平滑功能关闭.
备注：对平滑过的（上方）和常规的（下方）数值的比较。很明显，平滑过的版本更加平滑，即使使用简单移动平均（它是四种用于平滑的平均方法中最慢的），延迟也是可以接受的。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21988
PGO TM smoothed
PGO TM smoothedTrading the trend
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Choppy market index
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