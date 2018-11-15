Choppy market index 指标 (最初是在这里发表的 : Choppy market index) 是一个有用的指标，但是它可能缺少了一件事: 更加平滑一点。

这个版本就解决了这个问题。使用的方法是尝试把延迟降到最低 (或者到不存在) 而看起来它能够工作于可以接受的模式下。使用的平滑方法是常用的四种平均类型:

简单移动平均

指数移动平均

平滑的移动平均

线性加权移动平均