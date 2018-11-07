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PGO TM smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор PGO (Pretty Good Oscillator) — очень старый индикатор.
В этой версии добавлена возможность сглаживания с использованием скользящей средней Тима Морриса, что позволяет отсеивать некоторые ложные сигналы. Индикатор используется как обычно: пересечение нуля позволяет определить смену направления долгосрочного тренда, а смена угла наклона - изменения направления краткосрочного тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21989
Trading the trend
Индикатор Trading the trendTrading the trend - histogram
Индикатор Trading the trend, гистограмма.
Choppy market index - smoothed
Сглаженный индекс неустойчивого рынкаChoppy market index
Индекс неустойчивого рынка