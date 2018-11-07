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Индикаторы

PGO TM smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1369
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Осциллятор PGO (Pretty Good Oscillator) — очень старый индикатор.

В этой версии добавлена возможность сглаживания с использованием скользящей средней Тима Морриса, что позволяет отсеивать некоторые ложные сигналы. Индикатор используется как обычно: пересечение нуля позволяет определить смену направления долгосрочного тренда, а смена угла наклона - изменения направления краткосрочного тренда.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21989

Trading the trend Trading the trend

Индикатор Trading the trend

Trading the trend - histogram Trading the trend - histogram

Индикатор Trading the trend, гистограмма.

Choppy market index - smoothed Choppy market index - smoothed

Сглаженный индекс неустойчивого рынка

Choppy market index Choppy market index

Индекс неустойчивого рынка