Осциллятор PGO (Pretty Good Oscillator) — очень старый индикатор.

В этой версии добавлена возможность сглаживания с использованием скользящей средней Тима Морриса, что позволяет отсеивать некоторые ложные сигналы. Индикатор используется как обычно: пересечение нуля позволяет определить смену направления долгосрочного тренда, а смена угла наклона - изменения направления краткосрочного тренда.



