Индикатор основан на статье Эндрю Абрахама "Торговля по тренду", опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Было много "реинкарнаций" и версий системы под другими названиями, но сам по себе индикатор хорошо, поэтому предлагаю версию по оригинальному описанию. Использование: сигналы на основе изменений цвета.