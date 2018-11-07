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Индикаторы

Trading the trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1919
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Индикатор основан на статье Эндрю Абрахама "Торговля по тренду", опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Было много "реинкарнаций" и версий системы под другими названиями, но сам по себе индикатор хорошо, поэтому предлагаю версию по оригинальному описанию. Использование: сигналы на основе изменений цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21992

Trading the trend - histogram Trading the trend - histogram

Индикатор Trading the trend, гистограмма.

ATR adaprive EMA - multi time frame ATR adaprive EMA - multi time frame

Мульти-таймфреймовая версия адаптивной EMA по ATR.

PGO TM smoothed PGO TM smoothed

Сглаженный индикатор PGO TM

Choppy market index - smoothed Choppy market index - smoothed

Сглаженный индекс неустойчивого рынка