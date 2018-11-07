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Trading the trend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор основан на статье Эндрю Абрахама "Торговля по тренду", опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.
Было много "реинкарнаций" и версий системы под другими названиями, но сам по себе индикатор хорошо, поэтому предлагаю версию по оригинальному описанию. Использование: сигналы на основе изменений цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21992
Trading the trend - histogram
Индикатор Trading the trend, гистограмма.ATR adaprive EMA - multi time frame
Мульти-таймфреймовая версия адаптивной EMA по ATR.
PGO TM smoothed
Сглаженный индикатор PGO TMChoppy market index - smoothed
Сглаженный индекс неустойчивого рынка