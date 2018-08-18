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Iin_MA_Signal_NRTR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Iin_MA_Signal_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Iin_MA_Signal_NRTR.ex5.
Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal_NRTR_HTF
Basic CCI RSI
Торговая стратегия на двух осцилляторах: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF
Индикатор XCCI_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct
Торговая система на сигналах индикатора XCCI_Histogram_Vol_DirectExp_XRSI_Histogram_Vol_Direct
Торговая система на сигналах индикатора XRSI_Histogram_Vol_Direct