Индикатор Iin_MA_Signal в NRTR виде

Индикатор XRSI_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Торговая стратегия на двух осцилляторах: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Индикатор Iin_MA_Signal_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах