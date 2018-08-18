Basic CCI RSI

Автор идеи: Inovance

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник в момент рождения нового бара проверяет торговые сигналы:

BUY:

RSI > RSI Level Up



CCI > CCI Level Up

SELL:

RSI < RSI Level Down



CCI < CCI Level Down

Если оба сигнала (от RSI и от CCI) равны "true" - тогда считается, что сигнал есть и открывается позиция объёмом Lots. Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлиг (Trailing Stop) можно отключать - для этого параметру нужно присвоить "0.0".

EURUSD, M15. Результат теста (оптимизация проводилась с 2018.05 по 2018.08 - этот участок оптимизации отмечен на рисунке)































