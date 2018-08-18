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Basic CCI RSI - эксперт для MetaTrader 5

Inovance | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1861
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Автор идеиInovance

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник в момент рождения нового бара проверяет торговые сигналы:

  • BUY: 
    • RSI > RSI Level Up
    • CCI > CCI Level Up
  • SELL: 
    • RSI < RSI Level Down
    • CCI < CCI Level Down

Если оба сигнала (от RSI и от CCI) равны "true" - тогда считается, что сигнал есть и открывается позиция объёмом Lots. Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлиг (Trailing Stop) можно отключать - для этого параметру нужно присвоить "0.0".

EURUSD, M15. Результат теста (оптимизация проводилась с 2018.05 по 2018.08 - этот участок оптимизации отмечен на рисунке)

Basic CCI RSI








XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF

Индикатор XCCI_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF

Индикатор XRSI_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Iin_MA_Signal_NRTR_HTF Iin_MA_Signal_NRTR_HTF

Индикатор Iin_MA_Signal_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct

Торговая система на сигналах индикатора XCCI_Histogram_Vol_Direct