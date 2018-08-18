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Basic CCI RSI - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Inovance
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник в момент рождения нового бара проверяет торговые сигналы:
- BUY:
- RSI > RSI Level Up
- CCI > CCI Level Up
- SELL:
- RSI < RSI Level Down
- CCI < CCI Level Down
Если оба сигнала (от RSI и от CCI) равны "true" - тогда считается, что сигнал есть и открывается позиция объёмом Lots. Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлиг (Trailing Stop) можно отключать - для этого параметру нужно присвоить "0.0".
EURUSD, M15. Результат теста (оптимизация проводилась с 2018.05 по 2018.08 - этот участок оптимизации отмечен на рисунке)
Индикатор XCCI_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF
Индикатор XRSI_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор Iin_MA_Signal_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_XCCI_Histogram_Vol_Direct
Торговая система на сигналах индикатора XCCI_Histogram_Vol_Direct