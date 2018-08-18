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Советники

Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора XCCI_Histogram_Vol_Direct. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления гистограммы, отображаемое сменой цвета значков в виде пятиконечных звёзд.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XCCI_Histogram_Vol_Direct.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию без использования стопов.


Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H2:

 Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Iin_MA_Signal_NRTR_HTF Iin_MA_Signal_NRTR_HTF

Индикатор Iin_MA_Signal_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Basic CCI RSI Basic CCI RSI

Торговая стратегия на двух осцилляторах: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Exp_XRSI_Histogram_Vol_Direct Exp_XRSI_Histogram_Vol_Direct

Торговая система на сигналах индикатора XRSI_Histogram_Vol_Direct

Previous Candle Breakdown 2 Previous Candle Breakdown 2

Советник "пробой прошлой свечи".