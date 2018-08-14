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Индикаторы

XCCI_Histogram_Vol_Direct - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1120
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XCCI_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XCCI_Histogram_Vol_Direct

Рис.1. Индикатор XCCI_Histogram_Vol_Direct

TrendManager_HTF TrendManager_HTF

Индикатор TrendManager с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

FlatTrend FlatTrend

Индикатор флета/тренда.

XRSI_Histogram_Vol_Direct XRSI_Histogram_Vol_Direct

Индикатор XRSI_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах

Iin_MA_Signal_Alert Iin_MA_Signal_Alert

Семафорный сигнальный индикатор Iin_MA_Signal с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон