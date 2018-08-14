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XCCI_Histogram_Vol_Direct - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XCCI_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XCCI_Histogram_Vol_Direct
Индикатор TrendManager с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахFlatTrend
Индикатор флета/тренда.
Индикатор XRSI_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барахIin_MA_Signal_Alert
Семафорный сигнальный индикатор Iin_MA_Signal с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон