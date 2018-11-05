基于 XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统。 如果直方图方向已改变（五角星改变其显示颜色），当柱线收盘时形成交易信号。

若要运行指标，应将 XCCI_Histogram_Vol_Direct.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

在下示的测试期间，采用默认 EA 交易输入参数，但未使用止损。









图例 1. 图表上的交易示例

2017 全年 USDJPY H2 的测试结果：





图例 2. 测试结果图表