请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 981
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统。 如果直方图方向已改变（五角星改变其显示颜色），当柱线收盘时形成交易信号。
若要运行指标，应将 XCCI_Histogram_Vol_Direct.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
在下示的测试期间，采用默认 EA 交易输入参数，但未使用止损。
图例 1. 图表上的交易示例
2017 全年 USDJPY H2 的测试结果：
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21980
Iin_MA_Signal_NRTR_HTF
Iin_MA_Signal_NRTR 指标，输入参数中有时间帧选项突破前根蜡烛 2
"突破前根蜡烛" 智能交易系统
Exp_XRSI_Histogram_Vol_Direct
基于 XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统基础 CCI RSI
基于两个振荡器的交易策略：iCCI（商品通道指数，CCI）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）。