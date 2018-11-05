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EA

Exp_XRSI_Histogram_Vol_Direct - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_XRSI_Histogram_Vol_Direct.mq5 (15.65 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (236.36 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XRSI_Histogram_Vol_Direct.mq5 (31 KB) 预览
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基于 XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统。 如果直方图方向已改变（自五角星开始改变其显示颜色），当柱线收盘时形成交易信号。

为令生成的 EA 正常运行，编译的 XRSI_Histogram_Vol_Direct.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

在下示的测试期间，采用默认 EA 交易输入参数，但未使用止损。

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

2017 全年 GBPUSD H2 的测试结果：

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21979

Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct Exp_XCCI_Histogram_Vol_Direct

基于 XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统

Iin_MA_Signal_NRTR_HTF Iin_MA_Signal_NRTR_HTF

Iin_MA_Signal_NRTR 指标，输入参数中有时间帧选项

基础 CCI RSI 基础 CCI RSI

基于两个振荡器的交易策略：iCCI（商品通道指数，CCI）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）。

AMA 交易员 AMA 交易员

基于 iAMA（自适应移动平均线，AMA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标的交易策略。 应用马丁格尔（逆势翻倍加仓）。