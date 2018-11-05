基于 XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统。 如果直方图方向已改变（自五角星开始改变其显示颜色），当柱线收盘时形成交易信号。

为令生成的 EA 正常运行，编译的 XRSI_Histogram_Vol_Direct.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

在下示的测试期间，采用默认 EA 交易输入参数，但未使用止损。

图例 1. 图表上的交易示例

2017 全年 GBPUSD H2 的测试结果：

图例 2. 测试结果图表