Choppy market index（波动市场指数）是由 Daniel Fernandez 在 2011年8月的交易策略杂志中的文章 "使用CMI跟踪趋势和盘整市场"中描述的。



Choppy Market Index（波动市场指数）

CMI 是一个简单的指标，它可以评估市场行为是以无序波动形式（无方向）还是有趋势（方向）的形式。这个指标计算了最近柱的收盘价和n个柱之前的收盘价之间的差，再把这个值除以最近n个柱最高的最高价和最低的最低价之间的差。这个值再乘以100，把结果规范化为0到100之间的值:

CMI = ((ABS(C[0]-C[n]))/(H[n]-L[n]))*100

其中