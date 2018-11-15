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Choppy market index（波动市场指数）是由 Daniel Fernandez 在 2011年8月的交易策略杂志中的文章 "使用CMI跟踪趋势和盘整市场"中描述的。
Choppy Market Index（波动市场指数）:
CMI 是一个简单的指标，它可以评估市场行为是以无序波动形式（无方向）还是有趋势（方向）的形式。这个指标计算了最近柱的收盘价和n个柱之前的收盘价之间的差，再把这个值除以最近n个柱最高的最高价和最低的最低价之间的差。这个值再乘以100，把结果规范化为0到100之间的值:
CMI = ((ABS(C[0]-C[n]))/(H[n]-L[n]))*100
其中
ABS = 绝对值
C[0] = 最近的收盘价
C[n] = 前n个柱的收盘价
H[n] = 过去n个柱最高的最高价
L[n] = 过去n个柱最低的最低价
推荐:盘整时的策略规则:
1. 当 60 柱 CMI 的 10 柱 SMA 低于40，而当前柱的收盘价与20个柱之前收盘价的差为负时，建立买入仓位。有趋势时的策略规则
2. 当 60 柱 CMI 的 10 柱 SMA 低于40，而当前柱的收盘价与20个柱之前的收盘价的差为正时，建立卖出仓位。3. 当 CMI 移动超过了50时退出交易。
1. 当 60 柱 CMI 的 10 柱 SMA 高于 60， 而当前柱的收盘价与20个柱之前收盘价的差为正时，建立买入仓位。
2. 当 60 柱 CMI 的 10 柱 SMA 高于 60，而当前柱的收盘价与20个柱之前收盘价的差为负时，建立卖出仓位。
3. 当 CMI 移动低于 50 时退出交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21975
Choppy market index - smoothed
Choppy market index - smoothedPGO TM smoothed
PGO TM smoothed
DEMA 趋势
DEMA 趋势趋势包络线 - 抛物线加权 - 柱形图
简要描述