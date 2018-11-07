CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Smooth ATR trend envelopes of averages - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1728
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.

В этой версии используется сглаженный ATR для расчета изменения цены, а также сглаживание цен перед использованием их в расчетах. Для сглаживания цен можно использовать один из четырех типов усреднения:

  • Простое скользящее среднее
  • Экспоненциальное скользящее среднее
  • Сглаженное скользящее среднее
  • Линейно взвешенное скользящее среднее


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21961

MFI smoothed MFI smoothed

Сглаженный MFI

Trend envelopes - parabolic weighted MA Trend envelopes - parabolic weighted MA

Trend envelopes - параболически взвешенная средняя

Volty channel stop - smooth ATR Volty channel stop - smooth ATR

Индикатор Volty channel stop - сглаженный ATR

Keltner channel - smooth ATR Keltner channel - smooth ATR

Канал Кельтнера - сглаженный ATR