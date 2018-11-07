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Smooth ATR trend envelopes of averages - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.
В этой версии используется сглаженный ATR для расчета изменения цены, а также сглаживание цен перед использованием их в расчетах. Для сглаживания цен можно использовать один из четырех типов усреднения:
- Простое скользящее среднее
- Экспоненциальное скользящее среднее
- Сглаженное скользящее среднее
- Линейно взвешенное скользящее среднее
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21961
MFI smoothed
Сглаженный MFITrend envelopes - parabolic weighted MA
Trend envelopes - параболически взвешенная средняя
Volty channel stop - smooth ATR
Индикатор Volty channel stop - сглаженный ATRKeltner channel - smooth ATR
Канал Кельтнера - сглаженный ATR