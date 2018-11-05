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AMA 交易员 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2685
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: josef strauss
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 在生成交易信号时参考 iAMA（自适应移动平均线，AMA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标。 信号本身分两步形成。 我们以“开买单”信号为例来说明这一点:
步骤 1: RSI 应小于等级 30 (在 EA 参数 RSI Level Down 里设置)。 步骤 2: 价格应该超过 AMA 指标。 Step Length 引入（步骤 1 和 2 之间的柱线距离）以便找到两个指标的最佳组合。
马丁格尔（逆势翻倍加仓）
如果即将下单，分别查询买入和卖出仓位的盈利。 如果即将下单:
- "开买单"
- 如果多头持仓的利润小于 0.0，则开两笔多头仓位
- 否则，开一笔多头仓位
- "开卖单"
- 如果空头持仓的利润小于 0.0，则开两笔空头仓位
- 否则，开一笔空头仓位
资金管理
为了进行更改，我在此处应用了以下资金管理系统：Profit limit for close all - 当 EA 在某品种的持仓达到总利润时，则所有持仓平仓。 换句话说，我们锁定利润。
EA 启动期间会记住交易账户的余额。 一旦交易账户的当前余额与所保存余额差值超过 Withdrawal - 则从总合里提款 Withdrawal，且所有持仓平仓。
EURUSD, M5:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21971
基础 CCI RSI
基于两个振荡器的交易策略：iCCI（商品通道指数，CCI）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）。Exp_XRSI_Histogram_Vol_Direct
基于 XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统
Iin_MA_Signal_NRTR
NRTR 形式的 Iin_MA_Signal 指标Exp_Iin_MA_Signal_MMRec
基于 Iin_MA_Signal 指标发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变即将到来的交易量