思路来自: josef strauss

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 在生成交易信号时参考 iAMA（自适应移动平均线，AMA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标。 信号本身分两步形成。 我们以“开买单”信号为例来说明这一点:





步骤 1: RSI 应小于等级 30 (在 EA 参数 RSI Level Down 里设置)。 步骤 2: 价格应该超过 AMA 指标。 Step Length 引入（步骤 1 和 2 之间的柱线距离）以便找到两个指标的最佳组合。





马丁格尔（逆势翻倍加仓）

如果即将下单，分别查询买入和卖出仓位的盈利。 如果即将下单:

"开买单"

如果多头持仓的利润小于 0.0，则开两笔多头仓位



否则，开一笔多头仓位

"开卖单"

如果空头持仓的利润小于 0.0，则开两笔空头仓位



否则，开一笔空头仓位





资金管理

为了进行更改，我在此处应用了以下资金管理系统：Profit limit for close all - 当 EA 在某品种的持仓达到总利润时，则所有持仓平仓。 换句话说，我们锁定利润。

EA 启动期间会记住交易账户的余额。 一旦交易账户的当前余额与所保存余额差值超过 Withdrawal - 则从总合里提款 Withdrawal，且所有持仓平仓。





EURUSD, M5:







