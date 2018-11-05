代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Iin_MA_Signal_NRTR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1132
等级:
(15)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

NRTR 形式的 Iin_MA_Signal 指标。

图例 1. Iin_MA_Signal_NRTR

图例 1. Iin_MA_Signal_NRTR

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21970

AMA 交易员 AMA 交易员

基于 iAMA（自适应移动平均线，AMA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标的交易策略。 应用马丁格尔（逆势翻倍加仓）。

基础 CCI RSI 基础 CCI RSI

基于两个振荡器的交易策略：iCCI（商品通道指数，CCI）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）。

Exp_Iin_MA_Signal_MMRec Exp_Iin_MA_Signal_MMRec

基于 Iin_MA_Signal 指标发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变即将到来的交易量

XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF

XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项