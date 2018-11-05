基于两个振荡器的交易策略：iCCI（商品通道指数，CCI）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）。

基于 iAMA（自适应移动平均线，AMA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标的交易策略。 应用马丁格尔（逆势翻倍加仓）。

基于 Iin_MA_Signal 指标发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变即将到来的交易量

XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项