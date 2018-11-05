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NRTR 形式的 Iin_MA_Signal 指标。
图例 1. Iin_MA_Signal_NRTR
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21970
AMA 交易员
基于 iAMA（自适应移动平均线，AMA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标的交易策略。 应用马丁格尔（逆势翻倍加仓）。基础 CCI RSI
基于两个振荡器的交易策略：iCCI（商品通道指数，CCI）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）。
Exp_Iin_MA_Signal_MMRec
基于 Iin_MA_Signal 指标发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变即将到来的交易量XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF
XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项