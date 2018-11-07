CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Keltner channel - smooth ATR - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2318
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Канал Кельтнера рассчитывается как SMA (простая скользящая средняя) +- ATR (средний истинный диапазон).

Эта версия отличается. Она позволяет выбрать один из 4 типов усреднения:

  • Простая скользящая средняя SMA;
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
  • Сглаженная скользящая средняя SMMA;
  • Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

А также вместо обычного ATR используется сглаженный (он более плавный и быстрый по сравнению с обычным ATR)


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21959

Volty channel stop - smooth ATR Volty channel stop - smooth ATR

Индикатор Volty channel stop - сглаженный ATR

Smooth ATR trend envelopes of averages Smooth ATR trend envelopes of averages

Индикатор тренда Envelopes по скользящим средним с использованием сглаженного ATR

Smooth ATR Smooth ATR

Сглаженный ATR

Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA

Разместите на графике горизонтальные или трендовые линии и получайте уведомление при пересечении их ценой.