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Keltner channel - smooth ATR - индикатор для MetaTrader 5
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Канал Кельтнера рассчитывается как SMA (простая скользящая средняя) +- ATR (средний истинный диапазон).
Эта версия отличается. Она позволяет выбрать один из 4 типов усреднения:
- Простая скользящая средняя SMA;
- Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
- Сглаженная скользящая средняя SMMA;
- Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.
А также вместо обычного ATR используется сглаженный (он более плавный и быстрый по сравнению с обычным ATR)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21959
Volty channel stop - smooth ATR
Индикатор Volty channel stop - сглаженный ATRSmooth ATR trend envelopes of averages
Индикатор тренда Envelopes по скользящим средним с использованием сглаженного ATR
Smooth ATR
Сглаженный ATRTrendlines and Horizontal lines crossing notification EA
Разместите на графике горизонтальные или трендовые линии и получайте уведомление при пересечении их ценой.