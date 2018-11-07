Канал Кельтнера рассчитывается как SMA (простая скользящая средняя) +- ATR (средний истинный диапазон).

Эта версия отличается. Она позволяет выбрать один из 4 типов усреднения:

Простая скользящая средняя SMA;

Экспоненциальная скользящая средняя EMA;

Сглаженная скользящая средняя SMMA;

Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.