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Индикаторы

Volty channel stop - smooth ATR - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2145
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Один из индикаторов, использующих в своих расчетах ATR, — индикатор Volty Channel Stop (версия индикатора опубликована здесь: Volty Channel Stop)

В этой версии для расчета канала используется сглаженный ATR вместо обычного. Индикатор быстрее реагирует на изменения условий рынка по сравнению с использованием обычного ATR.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21960

Smooth ATR trend envelopes of averages Smooth ATR trend envelopes of averages

Индикатор тренда Envelopes по скользящим средним с использованием сглаженного ATR

MFI smoothed MFI smoothed

Сглаженный MFI

Keltner channel - smooth ATR Keltner channel - smooth ATR

Канал Кельтнера - сглаженный ATR

Smooth ATR Smooth ATR

Сглаженный ATR