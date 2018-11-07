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Volty channel stop - smooth ATR - индикатор для MetaTrader 5
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Один из индикаторов, использующих в своих расчетах ATR, — индикатор Volty Channel Stop (версия индикатора опубликована здесь: Volty Channel Stop)
В этой версии для расчета канала используется сглаженный ATR вместо обычного. Индикатор быстрее реагирует на изменения условий рынка по сравнению с использованием обычного ATR.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21960
Smooth ATR trend envelopes of averages
Индикатор тренда Envelopes по скользящим средним с использованием сглаженного ATRMFI smoothed
Сглаженный MFI
Keltner channel - smooth ATR
Канал Кельтнера - сглаженный ATRSmooth ATR
Сглаженный ATR