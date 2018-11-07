Один из индикаторов, использующих в своих расчетах ATR, — индикатор Volty Channel Stop (версия индикатора опубликована здесь: Volty Channel Stop)

В этой версии для расчета канала используется сглаженный ATR вместо обычного. Индикатор быстрее реагирует на изменения условий рынка по сравнению с использованием обычного ATR.



