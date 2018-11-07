Оригинальный индикатор был разработан Игорем Дуркиным.

Он основан на ATR и риске в денежном выражении, что в принципе не очень типично для индикаторов. В этой версии есть некоторые добавления у оригиналу (такие как выбор метода сглаживания - SMA, EMA, SMMA или LWMA), отображение значения, которое должно быть пробито для смены тренда. Также написан "чистый" код для MetaTrader 5 (не переделка из MetaTrader 4, а заново написанный код для MetaTrader 5).