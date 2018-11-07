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Volty channel stops - индикатор для MetaTrader 5
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Оригинальный индикатор был разработан Игорем Дуркиным.
Он основан на ATR и риске в денежном выражении, что в принципе не очень типично для индикаторов. В этой версии есть некоторые добавления у оригиналу (такие как выбор метода сглаживания - SMA, EMA, SMMA или LWMA), отображение значения, которое должно быть пробито для смены тренда. Также написан "чистый" код для MetaTrader 5 (не переделка из MetaTrader 4, а заново написанный код для MetaTrader 5).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21879
Индикатор Volty channel stops с JMAQQE of polychromatic momentum
Качественно-количественная оценка полихроматического импульса
Индикатор направления и силы тренда, сглаженный JMATrend direction and force - smoothed
Сглаженный индикатор направления и силы тренда