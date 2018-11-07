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Индикаторы

Volty channel stops - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1856
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Оригинальный индикатор был разработан Игорем Дуркиным.

Он основан на ATR и риске в денежном выражении, что в принципе не очень типично для индикаторов. В этой версии есть некоторые добавления у оригиналу (такие как выбор метода сглаживания - SMA, EMA, SMMA или LWMA), отображение значения, которое должно быть пробито для смены тренда. Также написан "чистый" код для MetaTrader 5 (не переделка из MetaTrader 4, а заново написанный код для MetaTrader 5).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21879

Volty channel stops on JMA Volty channel stops on JMA

Индикатор Volty channel stops с JMA

QQE of polychromatic momentum QQE of polychromatic momentum

Качественно-количественная оценка полихроматического импульса

Trend direction and force - JMA smoothed Trend direction and force - JMA smoothed

Индикатор направления и силы тренда, сглаженный JMA

Trend direction and force - smoothed Trend direction and force - smoothed

Сглаженный индикатор направления и силы тренда