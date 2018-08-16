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Советники

Ravi AO - эксперт для MetaTrader 5

shevss | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1461
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
\MQL5\Experts\
Ravi AO.mq5 (43.92 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
RAVI.mq5 (8.83 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеиshevss

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник использует индикатор iAO (Awesome Oscillator, AO) и RAVI (Range Action Verification Index). Работает только в момент рождения нового бара и всегда работает только с одной позицией - поэтому может работать как с хедж счетами, так и с неттинговыми счетами.

Сигналы на открытие позиций:

  • Buy: AO на баре #2 < 0.0 И RAVI на баре #2 < 0.0 И AO на баре #1 > 0.0 И RAVI на баре #1 > 0.0
  • Sell: AO на баре #2 > 0.0 И RAVI на баре #2 > 0.0 И AO на баре #1 < 0.0 И RAVI на баре #1 < 0.0

Позиции открываются объёмом Lots. Чтобы отключить любой из параметров: Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) или трейлинг (Trailing Stop) - достаточно присвоить параметру значение "0.0".

Остальные параметры - это параметры индикатора RAVI.

EURUSD, M30:

Ravi AO

RenkoChart RenkoChart

Графики Ренко на пользовательских символах

ssb5_123 ssb5_123

Определение сигнала на основе нескольких индикаторов: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO). При этом индикаторы опрашиваются в определённой последовательности.

XCCI_Candle_Vol_Zer XCCI_Candle_Vol_Zer

Индикатор XCCI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами

Exp_XRSI_Histogram_Vol Exp_XRSI_Histogram_Vol

Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSI_Histogram_Vol