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Ravi AO - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: shevss
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник использует индикатор iAO (Awesome Oscillator, AO) и RAVI (Range Action Verification Index). Работает только в момент рождения нового бара и всегда работает только с одной позицией - поэтому может работать как с хедж счетами, так и с неттинговыми счетами.
Сигналы на открытие позиций:
- Buy: AO на баре #2 < 0.0 И RAVI на баре #2 < 0.0 И AO на баре #1 > 0.0 И RAVI на баре #1 > 0.0
- Sell: AO на баре #2 > 0.0 И RAVI на баре #2 > 0.0 И AO на баре #1 < 0.0 И RAVI на баре #1 < 0.0
Позиции открываются объёмом Lots. Чтобы отключить любой из параметров: Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) или трейлинг (Trailing Stop) - достаточно присвоить параметру значение "0.0".
Остальные параметры - это параметры индикатора RAVI.
EURUSD, M30:
Графики Ренко на пользовательских символахssb5_123
Определение сигнала на основе нескольких индикаторов: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iAO (Awesome Oscillator, AO). При этом индикаторы опрашиваются в определённой последовательности.
Индикатор XCCI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналамиExp_XRSI_Histogram_Vol
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSI_Histogram_Vol