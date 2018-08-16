Автор идеи: shevss

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник использует индикатор iAO (Awesome Oscillator, AO) и RAVI (Range Action Verification Index). Работает только в момент рождения нового бара и всегда работает только с одной позицией - поэтому может работать как с хедж счетами, так и с неттинговыми счетами.

Сигналы на открытие позиций:

Buy: AO на баре #2 < 0.0 И RAVI на баре #2 < 0.0 И AO на баре #1 > 0.0 И RAVI на баре #1 > 0.0

на баре #2 0.0 И на баре #2 0.0 И на баре #1 0.0 И на баре #1 0.0 Sell: AO на баре #2 > 0.0 И RAVI на баре #2 > 0.0 И AO на баре #1 < 0.0 И RAVI на баре #1 < 0.0 Позиции открываются объёмом Lots. Чтобы отключить любой из параметров: Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) или трейлинг (Trailing Stop) - достаточно присвоить параметру значение "0.0". Остальные параметры - это параметры индикатора RAVI.

EURUSD, M30:



