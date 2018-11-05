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Ravi AO - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1373
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: shevss
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 利用 iAO（动量震荡器，AO）和 RAVI（范围动作验证指数）指标。 机器人仅在出现新柱线时才起作用。 它仅处理单笔仓位，因此它可以用于对冲和净持结算账户。
开仓信号:
- 买入: AO 柱线 #2 < 0.0 AND RAVI 柱线 #2 < 0.0 AND AO 柱线 #1 > 0.0 AND RAVI 柱线 #1 > 0.0
- 卖出: AO 柱线 #2 > 0.0 AND RAVI 柱线 #2 > 0.0 AND AO 柱线 #1 < 0.0 AND RAVI 柱线 #1 < 0.0
开仓交易量等于 Lots。 若要禁用任意参数：止损（Stop Loss），止盈（Take Profit）或尾随（Trailing Stop），为参数分配“0.0”值即可。
其余是 RAVI 的参数。
EURUSD, M30:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21956
VR---BUCH
EA 基于两条 iMA（移动平均线，MA）的交汇，但还有一个额外的过滤器：来自 ENUM_APPLIED_PRICE 的价格XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF
XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项
XRSI_Candle_Vol_Zer
XRSI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴XCCI_Candle_Vol_Zer
XCCI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴