代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Ravi AO - MetaTrader 5EA

shevss | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1373
等级:
(16)
已发布:
\MQL5\Experts\
Ravi AO.mq5 (43.92 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
RAVI.mq5 (8.83 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自shevss

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 利用 iAO（动量震荡器，AO）和 RAVI（范围动作验证指数）指标。 机器人仅在出现新柱线时才起作用。 它仅处理单笔仓位，因此它可以用于对冲和净持结算账户。

开仓信号:

  • 买入: AO 柱线 #2 < 0.0 AND RAVI 柱线 #2 < 0.0 AND AO 柱线 #1 > 0.0 AND RAVI 柱线 #1 > 0.0
  • 卖出: AO 柱线 #2 > 0.0 AND RAVI 柱线 #2 > 0.0 AND AO 柱线 #1 < 0.0 AND RAVI 柱线 #1 < 0.0

开仓交易量等于 Lots。 若要禁用任意参数：止损（Stop Loss），止盈（Take Profit）或尾随（Trailing Stop），为参数分配“0.0”值即可。

其余是 RAVI 的参数。

EURUSD, M30:

Ravi AO

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21956

VR---BUCH VR---BUCH

EA 基于两条 iMA（移动平均线，MA）的交汇，但还有一个额外的过滤器：来自 ENUM_APPLIED_PRICE 的价格

XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF

XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项

XRSI_Candle_Vol_Zer XRSI_Candle_Vol_Zer

XRSI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴

XCCI_Candle_Vol_Zer XCCI_Candle_Vol_Zer

XCCI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴