思路来自: shevss

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 利用 iAO（动量震荡器，AO）和 RAVI（范围动作验证指数）指标。 机器人仅在出现新柱线时才起作用。 它仅处理单笔仓位，因此它可以用于对冲和净持结算账户。

开仓信号:

买入: AO 柱线 #2 < 0.0 AND RAVI 柱线 #2 < 0.0 AND AO 柱线 #1 > 0.0 AND RAVI 柱线 #1 > 0.0

柱线 #2 0.0 AND 柱线 #2 0.0 AND 柱线 #1 0.0 AND 柱线 #1 0.0 卖出: AO 柱线 #2 > 0.0 AND RAVI 柱线 #2 > 0.0 AND AO 柱线 #1 < 0.0 AND RAVI 柱线 #1 < 0.0 开仓交易量等于 Lots。 若要禁用任意参数：止损（Stop Loss），止盈（Take Profit）或尾随（Trailing Stop），为参数分配“0.0”值即可。 其余是 RAVI 的参数。

EURUSD, M30:



