Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSI_Histogram_Vol. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой уровней перекупленности или перепроданности. Поскольку уровней по два, то для пробоя каждого из уровней своя позиция со своим магиком и своим размером:

input uint Magic1= 555 ; input uint Magic2= 777 ; input double MM1= 0.1 ; input double MM2= 0.2 ;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XRSI_Histogram_Vol.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования