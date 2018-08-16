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Exp_XRSI_Histogram_Vol - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSI_Histogram_Vol. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой уровней перекупленности или перепроданности. Поскольку уровней по два, то для пробоя каждого из уровней своя позиция со своим магиком и своим размером:
input uint Magic1=555; //Магик-номер для ордеров по обычному сигналу input uint Magic2=777; //Магик-номер для ордеров по сильному сигналу input double MM1=0.1; //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке (обычный сигнал) input double MM2=0.2; //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке (сильный сигнал)
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XRSI_Histogram_Vol.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор XCCI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналамиRavi AO
Советник на базе индикаторов iAO (Awesome Oscillator, AO) и RAVI (Range Action Verification Index).
Торговая система на сигналах индикатора XCCI_Histogram_VolXRSI_Candle_Vol_Zer
Индикатор XRSI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами