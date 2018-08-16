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XCCI_Candle_Vol_Zer - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XCCI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами.
input uint SignTotal=3; // Количество звуковых сигналов при побое свечкой нуля input uint SignalBar=1; // номер бара для получения сигнала пробоя свечкой нуля
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer
Ravi AO
Советник на базе индикаторов iAO (Awesome Oscillator, AO) и RAVI (Range Action Verification Index).RenkoChart
Графики Ренко на пользовательских символах
Exp_XRSI_Histogram_Vol
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSI_Histogram_VolExp_XCCI_Histogram_Vol
Торговая система на сигналах индикатора XCCI_Histogram_Vol