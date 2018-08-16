Индикатор XCCI_Candle_Vol с индикацией пробоя нулевой линии индикатора свечками цветными значками и звуковыми сигналами.

input uint SignTotal= 3 ; input uint SignalBar= 1 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer