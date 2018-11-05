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XCCI_Candle_Vol_Zer - MetaTrader 5脚本
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XCCI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴
input uint SignTotal=3; // 蜡烛突破零轴时音频信号播放次数 input uint SignalBar=1; // 接收零轴突破信号的柱线编号
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 “不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列” 一文中详细描述了这些类的使用。
图例 1. XCCI_Candle_Vol_Zer
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21954
XRSI_Candle_Vol_Zer
XRSI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴Ravi AO
EA 基于 iAO（动量震荡器，AO）和 RAVI（范围动作验证指数）指标。
Exp_XRSI_Histogram_Vol
交易系统基于 XRSI_Histogram_Vol 指标信号Exp_XCCI_Histogram_Vol
交易系统基于 XCCI_Histogram_Vol 指标信号