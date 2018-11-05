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XCCI_Candle_Vol_Zer - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XCCI_Candle_Vol_Zer.mq5 (36.45 KB) 预览
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XCCI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴

input uint                SignTotal=3;              // 蜡烛突破零轴时音频信号播放次数
input uint                SignalBar=1;              // 接收零轴突破信号的柱线编号

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 “不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列” 一文中详细描述了这些类的使用。

图例 1. XCCI_Candle_Vol_Zer

图例 1. XCCI_Candle_Vol_Zer

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21954

XRSI_Candle_Vol_Zer XRSI_Candle_Vol_Zer

XRSI_Candle_Vol 指标利用颜色标签和音频信号示意蜡烛突破指标零轴

Ravi AO Ravi AO

EA 基于 iAO（动量震荡器，AO）和 RAVI（范围动作验证指数）指标。

Exp_XRSI_Histogram_Vol Exp_XRSI_Histogram_Vol

交易系统基于 XRSI_Histogram_Vol 指标信号

Exp_XCCI_Histogram_Vol Exp_XCCI_Histogram_Vol

交易系统基于 XCCI_Histogram_Vol 指标信号