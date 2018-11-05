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Cronex DeMarker - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Sergey Kazachenko
MQL5 代码作者: barabashkakvn
利用 MovingAverages.mqh 进行 iDeMarker（DeMarker，DeM）指标均化
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21948
Exp_XCCI_Histogram_Vol
交易系统基于 XCCI_Histogram_Vol 指标信号Exp_XRSI_Histogram_Vol
交易系统基于 XRSI_Histogram_Vol 指标信号