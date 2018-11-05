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Cronex DeMarker - MetaTrader 5脚本

Cronex | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自Sergey Kazachenko

MQL5 代码作者: barabashkakvn

利用 MovingAverages.mqh 进行 iDeMarker（DeMarker，DeM）指标均化

Cronex DeMarker

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21948

Exp_XCCI_Histogram_Vol Exp_XCCI_Histogram_Vol

交易系统基于 XCCI_Histogram_Vol 指标信号

Exp_XRSI_Histogram_Vol Exp_XRSI_Histogram_Vol

交易系统基于 XRSI_Histogram_Vol 指标信号

按照时间挂单 2 按照时间挂单 2

智能交易系统在指定时间放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。

ssb5_123 ssb5_123

根据若干指标定义信号：iMA（移动平均线，MA），iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器），iOsMA（振荡器移动平均线，OsMA）和 iAO（动量振荡器，AO）。 指标按一定顺序进行查验。