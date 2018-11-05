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EA

ssb5_123 - MetaTrader 5EA

Reshetov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自 — Yury Reshetov

mq5 代码作者 — barabashkakvn

获取交易信号。

严格遵照顺序查验指标 iMA（移动平均线，MA），iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器），iOsMA（振荡器移动平均线，OsMA）和 iAO（动量振荡器，AO）：必需所有指标均为阳性才可确认。 如果确认链当中某单个指标的确认缺失，则整个信号被排除。

EA 仅在出现新柱线时才起作用，因此可以在“OHLC”逐笔报价生成模式下进行优化。

EURUSD, H1:

ssb5_123

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21937

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