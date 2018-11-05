思路来自 — Yury Reshetov

mq5 代码作者 — barabashkakvn

获取交易信号。

严格遵照顺序查验指标 iMA（移动平均线，MA），iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器），iOsMA（振荡器移动平均线，OsMA）和 iAO（动量振荡器，AO）：必需所有指标均为阳性才可确认。 如果确认链当中某单个指标的确认缺失，则整个信号被排除。

EA 仅在出现新柱线时才起作用，因此可以在“OHLC”逐笔报价生成模式下进行优化。

EURUSD, H1:



