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ssb5_123 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1430
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自 — Yury Reshetov
mq5 代码作者 — barabashkakvn
获取交易信号。
严格遵照顺序查验指标 iMA（移动平均线，MA），iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器），iOsMA（振荡器移动平均线，OsMA）和 iAO（动量振荡器，AO）：必需所有指标均为阳性才可确认。 如果确认链当中某单个指标的确认缺失，则整个信号被排除。
EA 仅在出现新柱线时才起作用，因此可以在“OHLC”逐笔报价生成模式下进行优化。
EURUSD, H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21937
按照时间挂单 2
智能交易系统在指定时间放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。Cronex DeMarker
利用 MovingAverages.mqh 进行 iDeMarker（DeMarker，DeM）指标均化
TrendManager_HTF
TrendManager 指标，输入参数中有时间帧选项横盘趋势 EA
基于 FlatTrend 指标的 EA。 您还可以包括操作时间。