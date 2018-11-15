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这个EA在当前图表中搜索指定颜色MonitoringColor的水平线和趋势线，当价格与它们交叉时会做通知。
当这种情况发生时，在通知之后，它还会改变线的颜色，颜色在 CrossedColor 参数中指定，随后就停止监控价格与它的交叉，直到用户再次改变它的颜色。
您可以在适当的输入参数中指定想要设置哪种类型的通知:
- EnableAlert 当价格交叉时显示弹出提醒
- EnableNotifications 向手机发送您在MT5中设置的通知
- EnableEmails 向您在MT5中设置的电子邮件信息
我分享这个代码主要是在我个人交易中需要它，并且我没有找到其它的，也因为我正从MQL4迁移到MQL5，想要知道我所做的是否正确。
实例设置:
希望您喜欢它。Strx.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21936
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