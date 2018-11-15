这个EA在当前图表中搜索指定颜色MonitoringColor的水平线和趋势线，当价格与它们交叉时会做通知。

当这种情况发生时，在通知之后，它还会改变线的颜色，颜色在 CrossedColor 参数中指定，随后就停止监控价格与它的交叉，直到用户再次改变它的颜色。

您可以在适当的输入参数中指定想要设置哪种类型的通知:

EnableAlert 当价格交叉时显示弹出提醒

当价格交叉时显示弹出提醒 EnableNotifications 向手机发送您在MT5中设置的通知

向手机发送您在MT5中设置的通知 EnableEmails 向您在MT5中设置的电子邮件信息

我分享这个代码主要是在我个人交易中需要它，并且我没有找到其它的，也因为我正从MQL4迁移到MQL5，想要知道我所做的是否正确。

实例设置:





希望您喜欢它。Strx.