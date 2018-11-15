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Logarithmic Garman Klass 波动性 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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一种评估波动性的方法。

这是描述 Logarithmic Garman Klass 波动性的地方 : http://www.ivolatility.com/help/7.html


备注：它不是一个方向性指标，不要用它估计市场的方向，而只用来评估波动性大小。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21931

Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility

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