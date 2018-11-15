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Logarithmic Garman Klass 波动性 - MetaTrader 5脚本
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一种评估波动性的方法。
这是描述 Logarithmic Garman Klass 波动性的地方 : http://www.ivolatility.com/help/7.html
备注：它不是一个方向性指标，不要用它估计市场的方向，而只用来评估波动性大小。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21931
Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility
Yang Zhang 扩展的 Garman Klass Volatility趋势线与水平线交叉通知 EA
画出您自己的水平线和趋势线，当价格与它们交叉时通知您。
Wilders DMI - 平均
Wilders DMI - 平均平均渗透柱
把平均渗透显示为柱形.