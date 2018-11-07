Индикатор был описан Маркосом Катсаносом в статье, опубликованной в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в июне 2018 года.

Дополнительно добавлен выбор критерия прорыва (в оригинале использовалась только цена закрытия, в этой версии также доступны максимум и минимум). Кроме того, вместо использования только простой скользящей средней для усреднения, можно выбрать один из четырех типов усреднения:

Простое скользящее среднее

Экспоненциальное скользящее среднее

Сглаженное скользящее среднее

Линейно взвешенное скользящее среднее

Здесь реализована идея расчета тренда, которая исходит от пользователя Vonasi. Мне понравилась идея (это не привычный тренд "больше, чем" или "меньше, чем"), и я использовал ее в этом индикаторе (в качестве опции, поэтому этот индикатор также может рассчитывать тренд классическим способом). Кроме того, несмотря на то, что в названии индикатора указаны бары, он может отображаться в виде цветных баров и свечей.



