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Average penetration bars - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор был описан Маркосом Катсаносом в статье, опубликованной в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в июне 2018 года.
Дополнительно добавлен выбор критерия прорыва (в оригинале использовалась только цена закрытия, в этой версии также доступны максимум и минимум). Кроме того, вместо использования только простой скользящей средней для усреднения, можно выбрать один из четырех типов усреднения:
- Простое скользящее среднее
- Экспоненциальное скользящее среднее
- Сглаженное скользящее среднее
- Линейно взвешенное скользящее среднее
Здесь реализована идея расчета тренда, которая исходит от пользователя Vonasi. Мне понравилась идея (это не привычный тренд "больше, чем" или "меньше, чем"), и я использовал ее в этом индикаторе (в качестве опции, поэтому этот индикатор также может рассчитывать тренд классическим способом). Кроме того, несмотря на то, что в названии индикатора указаны бары, он может отображаться в виде цветных баров и свечей.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21924
Wilders DMI - averagesLogarithmic Garman Klass volatility
Логарифмическая волатильность Гармана-Класса
Скользящая средняя медианной ценыAverage penetration histogram
Average penetration histogram