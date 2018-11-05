思路来自: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

基于 FlatTrend 指标的 EA:

该指标定义行情状态：横盘或趋势。

当 "signal timeframe" 设置为 PERIOD_CURRENT 时其直方图颜色缓冲区的解释:

如果 Use hour 标志启用 - 则 FlatTrend 自 Start Hour 至 End Hour 时间段在编号 #Current bar 柱线上查验。 如果出现信号，则 买入 或 卖出。 设置止损 (仅当 Stop Loss 非 "0.0") 和止盈 (仅当 Take Profit 非 "0.0")。

如果 Trailing Stop 非 "0.0" 则实现尾随。

测试基于 EURUSD, M15 采用这些参数:















