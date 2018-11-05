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横盘趋势 EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
基于 FlatTrend 指标的 EA:
该指标定义行情状态：横盘或趋势。
当 "signal timeframe" 设置为 PERIOD_CURRENT 时其直方图颜色缓冲区的解释:
如果 Use hour 标志启用 - 则 FlatTrend 自 Start Hour 至 End Hour 时间段在编号 #Current bar 柱线上查验。 如果出现信号，则 买入 或 卖出。 设置止损 (仅当 Stop Loss 非 "0.0") 和止盈 (仅当 Take Profit 非 "0.0")。
如果 Trailing Stop 非 "0.0" 则实现尾随。
测试基于 EURUSD, M15 采用这些参数:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21929
TrendManager_HTF
TrendManager 指标，输入参数中有时间帧选项ssb5_123
根据若干指标定义信号：iMA（移动平均线，MA），iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器），iOsMA（振荡器移动平均线，OsMA）和 iAO（动量振荡器，AO）。 指标按一定顺序进行查验。
FlatTrend
横盘/趋势指标。XRSI_Candle_Vol
RSI_Candle_Vol 指标，其结果蜡烛包含附加的均化