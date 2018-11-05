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EA

横盘趋势 EA - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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\MQL5\Experts\
Flat Trend EA.mq5 (40.05 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
FlatTrend.mq5 (25.03 KB) 预览
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思路来自Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

基于 FlatTrend 指标的 EA:

该指标定义行情状态：横盘或趋势。

当 "signal timeframe" 设置为 PERIOD_CURRENT 时其直方图颜色缓冲区的解释:

FlatTrend

如果 Use hour 标志启用 - 则 FlatTrend 自 Start Hour 至 End Hour 时间段在编号 #Current bar 柱线上查验。 如果出现信号，则 买入卖出。 设置止损 (仅当 Stop Loss 非 "0.0") 和止盈 (仅当 Take Profit 非 "0.0")。

如果 Trailing Stop 非 "0.0" 则实现尾随。

测试基于 EURUSD, M15 采用这些参数:

横盘趋势 EA 优化


横盘趋势 EA


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21929

TrendManager_HTF TrendManager_HTF

TrendManager 指标，输入参数中有时间帧选项

ssb5_123 ssb5_123

根据若干指标定义信号：iMA（移动平均线，MA），iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器），iOsMA（振荡器移动平均线，OsMA）和 iAO（动量振荡器，AO）。 指标按一定顺序进行查验。

FlatTrend FlatTrend

横盘/趋势指标。

XRSI_Candle_Vol XRSI_Candle_Vol

RSI_Candle_Vol 指标，其结果蜡烛包含附加的均化