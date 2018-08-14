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Индикаторы

TrendManager_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1623
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
TrendManager.mq5 (16.18 KB) просмотр
TrendManager_HTF.mq5 (23.47 KB) просмотр
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Индикатор TrendManager с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора TrendManager.ex5.

Рис.1. Индикатор TrendManager_HTF

Рис.1. Индикатор TrendManager_HTF

FlatTrend FlatTrend

Индикатор флета/тренда.

Flat Trend EA Flat Trend EA

Советник на базе индикатора FlatTrend. Возможно включение рабочего времени.

XCCI_Histogram_Vol_Direct XCCI_Histogram_Vol_Direct

Индикатор XCCI_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах

XRSI_Histogram_Vol_Direct XRSI_Histogram_Vol_Direct

Индикатор XRSI_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах