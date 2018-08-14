Советник на базе индикатора FlatTrend. Возможно включение рабочего времени.

Индикатор XCCI_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах

Индикатор XRSI_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах