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FlatTrend - MetaTrader 5脚本

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

该指标定义行情状态：横盘或趋势。

当 "signal timeframe" 设置为 PERIOD_CURRENT 时其直方图颜色缓冲区的解释:

FlatTrend


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21926

横盘趋势 EA 横盘趋势 EA

基于 FlatTrend 指标的 EA。 您还可以包括操作时间。

TrendManager_HTF TrendManager_HTF

TrendManager 指标，输入参数中有时间帧选项

XRSI_Candle_Vol XRSI_Candle_Vol

RSI_Candle_Vol 指标，其结果蜡烛包含附加的均化

XССI_Candle_Vol XССI_Candle_Vol

CCI_Candle_Vol 指标，其结果蜡烛包含附加的均化