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FlatTrend - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
该指标定义行情状态：横盘或趋势。
当 "signal timeframe" 设置为 PERIOD_CURRENT 时其直方图颜色缓冲区的解释:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21926
横盘趋势 EA
基于 FlatTrend 指标的 EA。 您还可以包括操作时间。TrendManager_HTF
TrendManager 指标，输入参数中有时间帧选项
XRSI_Candle_Vol
RSI_Candle_Vol 指标，其结果蜡烛包含附加的均化XССI_Candle_Vol
CCI_Candle_Vol 指标，其结果蜡烛包含附加的均化