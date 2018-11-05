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自定义品种上构建 Renko 图表 EA 会自动创建自定义品种。 EA 基于逐笔报价历史操作。 Renko 图表体现逐笔报价和实际交易量（如果有的话）。 该图表基于最后一笔或竞买价构建。
当 EA 运行时，图表应运行在实时模式。 获得的品种可以在测试器中使用，但仅限于开盘价和每次逐笔报价。
重要！ 图表仅在 М1 上正确显示。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21920
XCCI_Histogram_Vol_Direct
XRSI_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向XССI_Candle_Vol
CCI_Candle_Vol 指标，其结果蜡烛包含附加的均化
XRSI_Histogram_Vol_Direct
XRSI_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向CCI_Candle_Vol
烛条形式的 CCI_Histogram_Vol 指标