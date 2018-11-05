自定义品种上构建 Renko 图表 EA 会自动创建自定义品种。 EA 基于逐笔报价历史操作。 Renko 图表体现逐笔报价和实际交易量（如果有的话）。 该图表基于最后一笔或竞买价构建。

当 EA 运行时，图表应运行在实时模式。 获得的品种可以在测试器中使用，但仅限于开盘价和每次逐笔报价。

重要！ 图表仅在 М1 上正确显示。



