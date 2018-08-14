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Индикаторы

CCI_Candle_Vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CCI_Histogram_Vol в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом этого индикатора соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

В данной версии индикатора оказалось более целесообразным применить всего по одному уровню перекупленности и перепроданности. Канал, образованный между этими уровнями, окрашен цветом лаванды и все свечки, закрытые внутри этого канала, окрашены в классические зелёный и красный цвета в зависимости от направления движения свечи. Свечи, закрывающиеся за пределами канала, либо аквамариново-синие либо жёлто-коричневые, в зависимости от их направления к каналу.

//+-----------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА           |
//+-----------------------------------------+
input uint                CCIPeriod=14;             // период индикатора
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;   // объём 
input int                 HighLevel=+100;           // уровень перекупленности
input int                 LowLevel=-100;            // уровень перепроданности
input uint                Gap=10;                   // размер неучитываемого гэпа в пунктах
input int                 Shift=0;                  // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1. Индикатор CCI_Candle_Vol

Рис.1. Индикатор CCI_Candle_Vol

RSI_Candle_Vol RSI_Candle_Vol

Индикатор RSI_Histogram_Vol в свечном виде

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