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CCI_Candle_Vol - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CCI_Histogram_Vol в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом этого индикатора соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
В данной версии индикатора оказалось более целесообразным применить всего по одному уровню перекупленности и перепроданности. Канал, образованный между этими уровнями, окрашен цветом лаванды и все свечки, закрытые внутри этого канала, окрашены в классические зелёный и красный цвета в зависимости от направления движения свечи. Свечи, закрывающиеся за пределами канала, либо аквамариново-синие либо жёлто-коричневые, в зависимости от их направления к каналу.
//+-----------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------------+ input uint CCIPeriod=14; // период индикатора input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём input int HighLevel=+100; // уровень перекупленности input int LowLevel=-100; // уровень перепроданности input uint Gap=10; // размер неучитываемого гэпа в пунктах input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор CCI_Candle_Vol
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Осциллятор DeMarker в виде цветной гистограммы с использованием объемов