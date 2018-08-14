CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

StepMA_3D_v3_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1282
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор StepMA_3D_v3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора StepMA_3D_v3.ex5.

Рис.1. Индикатор StepMA_3D_v3_HTF

Рис.1. Индикатор StepMA_3D_v3_HTF

CCI_Candle_Vol CCI_Candle_Vol

Индикатор CCI_Histogram_Vol в свечном виде

RSI_Candle_Vol RSI_Candle_Vol

Индикатор RSI_Histogram_Vol в свечном виде

DeMarker_Histogram_Vol DeMarker_Histogram_Vol

Осциллятор DeMarker в виде цветной гистограммы с использованием объемов

XCCI_Histogram_Vol_HTF XCCI_Histogram_Vol_HTF

Индикатор XCCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах