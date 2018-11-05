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CCI_Candle_Vol - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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烛条形式的 CCI_Histogram_Vol 指标 显现的烛条是由指标算法处理相关价格时间序列后的结果。 在许多情况下，这种方法对于分析目的可能更具信息性。

在此版本的指标中，仅应用一个超买和超卖等级更为合理。 在这些等级之间形成的通道是薰衣草蓝色，并且在该通道内收盘的所有蜡烛都是经典的绿色和红色，颜色取决于蜡烛的方向。 在通道外收盘的蜡烛是海蓝宝石蓝或黄棕色，颜色取决于它们指向通道的方向。

//+-----------------------------------------+
//|  指标输入参数                             |
//+-----------------------------------------+
input uint                CCIPeriod=14;             // 指标周期
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;   // 交易量
input int                 HighLevel=+100;           // 超买等级
input int                 LowLevel=-100;            // 超卖等级
input uint                Gap=10;                   // 没有考虑到缺口点数
input int                 Shift=0;                  // 指标水平移位的柱线数

图例 1. CCI_Candle_Vol

图例 1. CCI_Candle_Vol

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21916

XRSI_Histogram_Vol_Direct XRSI_Histogram_Vol_Direct

XRSI_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向

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自定义品种的 Renko 图表

RSI_Candle_Vol RSI_Candle_Vol

烛条形式的 RSI_Histogram_Vol 指标

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Iin_MA_Signal 信号量指标具有警报、电子邮件和推送通知功能