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Индикаторы

Iin_MA_Signal_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1746
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Iin Zulkarnainn

Семафорный сигнальный индикатор Iin_MA_Signal с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Для алертов, почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон в коде индикатора были сделаны следующие изменения:

  1. Во входные параметры индикатора дописаны новые входные переменные
    input uint NumberofBar=1;//Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true; //Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;//Количество алертов
input bool EMailON=false; //Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false; //Разрешение отправки сигнала на мобильный
  2. Добавлены три новые функции BuySignal(), SellSignal() и GetStringTimeframe() в конец индикаторного кода
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,      // текст имени индикатора для почтовых и пуш-сигналов
               double &BuyArrow[],        // индикаторный буфер с сигналами для покупки
               const int Rates_total,     // текущее количество баров
               const int Prev_calculated, // количество баров на предыдущем тике
               const double &Close[],     // цена закрытия
               const int &Spread[])       // спред
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // текст имени индикатора для почтовых и пуш-сигналов
                double &SellArrow[],       // индикаторный буфер с сигналами для покупки
                const int Rates_total,     // текущее количество баров
                const int Prev_calculated, // количество баров на предыдущем тике
                const double &Close[],     // цена закрытия
                const int &Spread[])       // спред
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Получение таймфрейма в виде строки                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. В блоке OnCalculate() после циклов расчёта индикатора добавлена пара обращений к функциям BuySignal() и SellSignal() 
    //---     
   BuySignal("Iin_MA_Signal_Alert",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
   SellSignal("Iin_MA_Signal_Alert",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---

Где BuyBuffer и SellBuffer — это имена индикаторных буферов для хранения сигналов на покупку и продажу. В индикаторных буферах в качестве пустых значений должны присутствовать либо нули, либо EMPTY_VALUE.

Предполагается, что в коде индикатора в блоке OnCalculate() будет использовано всего по одному обращению к функциям BuySignal() и SellSignal().

Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal_Alert на графике

Рис.1. Индикатор Iin_MA_Signal_Alert на графике


Рис.2. Индикатор Iin_MA_Signal_Alert. Подача алерта

Рис.2. Индикатор Iin_MA_Signal_Alert. Подача алерта

XRSI_Histogram_Vol_Direct XRSI_Histogram_Vol_Direct

Индикатор XRSI_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах

XCCI_Histogram_Vol_Direct XCCI_Histogram_Vol_Direct

Индикатор XCCI_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах

RSI_Candle_Vol RSI_Candle_Vol

Индикатор RSI_Histogram_Vol в свечном виде

CCI_Candle_Vol CCI_Candle_Vol

Индикатор CCI_Histogram_Vol в свечном виде