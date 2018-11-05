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StepMA_3D_v3_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
StepMA_3D_v3.mq5 (22.03 KB) 预览
StepMA_3D_v3_HTF.mq5 (24.43 KB) 预览
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StepMA_3D_v3 指标，输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，应将 StepMA_3D_v3.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. StepMA_3D_v3_HTF

图例 1. StepMA_3D_v3_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21910

Iin_MA_Signal_Alert Iin_MA_Signal_Alert

Iin_MA_Signal 信号量指标具有警报、电子邮件和推送通知功能

RSI_Candle_Vol RSI_Candle_Vol

烛条形式的 RSI_Histogram_Vol 指标

DeMarker_Histogram_Vol DeMarker_Histogram_Vol

DeMarker 振荡器依据交易量显示彩色直方图

XCCI_Histogram_Vol_HTF XCCI_Histogram_Vol_HTF

XCCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项