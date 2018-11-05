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StepMA_3D_v3 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，应将 StepMA_3D_v3.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. StepMA_3D_v3_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21910
Iin_MA_Signal_Alert
Iin_MA_Signal 信号量指标具有警报、电子邮件和推送通知功能RSI_Candle_Vol
烛条形式的 RSI_Histogram_Vol 指标
DeMarker_Histogram_Vol
DeMarker 振荡器依据交易量显示彩色直方图XCCI_Histogram_Vol_HTF
XCCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项