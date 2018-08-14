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XCCI_Histogram_Vol_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XCCI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XCCI_Histogram_Vol.ex5.
Рис.1. Индикатор XCCI_Histogram_Vol_HTF
DeMarker_Histogram_Vol
Осциллятор DeMarker в виде цветной гистограммы с использованием объемовStepMA_3D_v3_HTF
Индикатор StepMA_3D_v3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
XRSI_Histogram_Vol_HTF
Индикатор XRSI_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_Iin_MA_Signal
Торговая система на сигналах индикатора Iin_MA_Signal