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Индикаторы

Tim Morris MA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1734
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Система скользящей средней Тима Морриса была создана в 2004 году. Часто ее называют "TMMA". Трейдеры используют эту систему для скальпинга и краткосрочной торговли.

Он дает неплохие сигналы для скальпинга на M15, но рекомендуется дальше протестировать и подобрать параметры.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21883

Normalized ATR Normalized ATR

Normalized ATR

ATR adaptive T3 ATR adaptive T3

ATR adaptive T3

QQE of polychromatic momentum QQE of polychromatic momentum

Качественно-количественная оценка полихроматического импульса

Volty channel stops on JMA Volty channel stops on JMA

Индикатор Volty channel stops с JMA