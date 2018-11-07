Система скользящей средней Тима Морриса была создана в 2004 году. Часто ее называют "TMMA". Трейдеры используют эту систему для скальпинга и краткосрочной торговли.



Он дает неплохие сигналы для скальпинга на M15, но рекомендуется дальше протестировать и подобрать параметры.



