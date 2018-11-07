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Tim Morris MA - индикатор для MetaTrader 5
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Система скользящей средней Тима Морриса была создана в 2004 году. Часто ее называют "TMMA". Трейдеры используют эту систему для скальпинга и краткосрочной торговли.
Он дает неплохие сигналы для скальпинга на M15, но рекомендуется дальше протестировать и подобрать параметры.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21883
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