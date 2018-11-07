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Индикаторы

Normalized ATR - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2252
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) обычно используется для оценки волатильности рынка.

Но поскольку в индикаторе нет ограничений, мы не можем в действительности знать, достигнуты ли экстремумы волатильности (максимум или минимум, в зависимости от того, что мы ищем). В этой версии добавлена нормализация по минимуму/максимуму, что формирует так называемые границы, т.е. критерии, позволяющие определить достижение минимума или максимума.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21893

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