Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) обычно используется для оценки волатильности рынка.

Но поскольку в индикаторе нет ограничений, мы не можем в действительности знать, достигнуты ли экстремумы волатильности (максимум или минимум, в зависимости от того, что мы ищем). В этой версии добавлена нормализация по минимуму/максимуму, что формирует так называемые границы, т.е. критерии, позволяющие определить достижение минимума или максимума.



