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EA

Exp_Iin_MA_Signal - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (236.36 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Iin_MA_Signal.mq5 (16.36 KB) 预览
Exp_Iin_MA_Signal.mq5 (15.22 KB) 预览
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交易系统基于 Iin_MA_Signal 指标信号。 如果指标的彩色图标出现，则在柱线收盘时形成信号。

若要运行指标，应将 Iin_MA_Signal.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

下示的测试采用智能交易系统的默认输入参数。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

2017 全年 USDJPY H4 的测试结果：

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21886

XRSI_Histogram_Vol_HTF XRSI_Histogram_Vol_HTF

XRSI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

XCCI_Histogram_Vol_HTF XCCI_Histogram_Vol_HTF

XCCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

StepMA_3D_v3_Cloud StepMA_3D_v3_Cloud

StepMA_3D_v3 指标用颜色填充中速趋势和慢速趋势之间的空间，并根据其位置绘制快速趋势线

Gordago EA Gordago EA

EA 基于 iMACD（移动平均收敛/发散，MACD）和 iStochastic（随机振荡器）。