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交易系统基于 Iin_MA_Signal 指标信号。 如果指标的彩色图标出现，则在柱线收盘时形成信号。
若要运行指标，应将 Iin_MA_Signal.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
下示的测试采用智能交易系统的默认输入参数。 测试期间没有使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的交易示例
2017 全年 USDJPY H4 的测试结果：
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21886
XRSI_Histogram_Vol_HTF
XRSI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项XCCI_Histogram_Vol_HTF
XCCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项
StepMA_3D_v3_Cloud
StepMA_3D_v3 指标用颜色填充中速趋势和慢速趋势之间的空间，并根据其位置绘制快速趋势线Gordago EA
EA 基于 iMACD（移动平均收敛/发散，MACD）和 iStochastic（随机振荡器）。