TRIX - индикатор импульса, который отображает процентное изменение тройной экспоненциальной сглаженной скользящей средней. Он был разработан в начале 1980-х годов Джеком Хатсоном, редактором журнала "Technical Analysis of Stocks and Commodities". Благодаря тройному сглаживанию TRIX фильтрует незначительные ценовые движения.

В своей статье автор использует логарифм цены (который во многих версиях отсутствует). В этой версии индикатор TRIX вычисляется точно так, как его описал Джек Хатсон, но вместо экспоненциальной скользящей средней для сглаживания применяется T3 (что дополнительно увеличивает сглаженность).