CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

T3 TRIX Log - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1608
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

TRIX - индикатор импульса, который отображает процентное изменение тройной экспоненциальной сглаженной скользящей средней. Он был разработан в начале 1980-х годов Джеком Хатсоном, редактором журнала "Technical Analysis of Stocks and Commodities". Благодаря тройному сглаживанию TRIX фильтрует незначительные ценовые движения.

В своей статье автор использует логарифм цены (который во многих версиях отсутствует). В этой версии индикатор TRIX вычисляется точно так, как его описал Джек Хатсон, но вместо экспоненциальной скользящей средней для сглаживания применяется T3 (что дополнительно увеличивает сглаженность).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21734

TRIX Log TRIX Log

Индикатор TRIX с использованием логарифма цены.

Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame

Мультитаймфремовая версия индикатора Trend Trigger Factor.

JMA TRIX Log JMA TRIX Log

Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и JMA (скользящая средняя Юрика) для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.

Gordago EA Gordago EA

Советник на индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator).