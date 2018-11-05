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EA

Gordago EA - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路来自Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 基于 iMACD（移动平均收敛/发散，MACD）和 iStochastic（随机振荡器）。 机器人仅在出现新柱线时起作用，且在每次逐笔报价上尾随操作。

EA 功能:

  • 指定工作时间帧（Work timeframe）- 用于定义新柱线出现时刻的主时间帧
  • 指定 MACD 指标时间帧 (MACD: timeframe)
  • 指定随机振荡器指标时间帧 (Stochastic: timeframe)
  • 为多头和空头仓位指定各种止损和止盈

当定义交易信号时，还会检查随机振荡器的等级: 

  • 对于买入信号, #0 柱线上的随机振荡器指标值应低于 Stochastic level BUY
  • 对于卖出信号, #0 柱线上的随机振荡器指标值应高于 Stochastic level SELL

买入信号的完整方程:

(MACD #0 > MACD #1) AND (MACD #1 < 0.0) AND (Stochastic #0 < Stochastic level BUY) AND (Stochastic #0 > Stochastic #1)

卖出信号的完整方程:

(MACD #0 < MACD #1) AND (MACD #1 > 0.0) AND (Stochastic #0 > Stochastic level SELL) AND (Stochastic #0 < Stochastic #1)

优化参数:

Gordago EA 优化

您可以使用 OHLC 模式进行更快的优化，但请确保此后应在“每次逐笔报价”或“基于真实逐笔报价的每次逐笔报价”模式下进行测试。

优化 USDJPY 后（这些参数作为默认值包含在 EA 中）:

Gordago EA


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21878

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