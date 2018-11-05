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Gordago EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2289
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 基于 iMACD（移动平均收敛/发散，MACD）和 iStochastic（随机振荡器）。 机器人仅在出现新柱线时起作用，且在每次逐笔报价上尾随操作。
EA 功能:
- 指定工作时间帧（Work timeframe）- 用于定义新柱线出现时刻的主时间帧
- 指定 MACD 指标时间帧 (MACD: timeframe)
- 指定随机振荡器指标时间帧 (Stochastic: timeframe)
- 为多头和空头仓位指定各种止损和止盈
当定义交易信号时，还会检查随机振荡器的等级:
- 对于买入信号, #0 柱线上的随机振荡器指标值应低于 Stochastic level BUY
- 对于卖出信号, #0 柱线上的随机振荡器指标值应高于 Stochastic level SELL
买入信号的完整方程:
(MACD #0 > MACD #1) AND (MACD #1 < 0.0) AND (Stochastic #0 < Stochastic level BUY) AND (Stochastic #0 > Stochastic #1)
卖出信号的完整方程:
(MACD #0 < MACD #1) AND (MACD #1 > 0.0) AND (Stochastic #0 > Stochastic level SELL) AND (Stochastic #0 < Stochastic #1)
优化参数:
您可以使用 OHLC 模式进行更快的优化，但请确保此后应在“每次逐笔报价”或“基于真实逐笔报价的每次逐笔报价”模式下进行测试。
优化 USDJPY 后（这些参数作为默认值包含在 EA 中）:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21878
StepMA_3D_v3_Cloud
StepMA_3D_v3 指标用颜色填充中速趋势和慢速趋势之间的空间，并根据其位置绘制快速趋势线Exp_Iin_MA_Signal
交易系统基于 Iin_MA_Signal 指标信号
XRSI_Histogram_Vol
RSI_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化XCCI_Histogram_Vol
CCI_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化