Gordago EA

思路来自: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 基于 iMACD（移动平均收敛/发散，MACD）和 iStochastic（随机振荡器）。 机器人仅在出现新柱线时起作用，且在每次逐笔报价上尾随操作。

EA 功能:

指定工作时间帧（ Work timeframe ）- 用于定义新柱线出现时刻的主时间帧

）- 用于定义新柱线出现时刻的主时间帧 指定 MACD 指标时间帧 ( MACD: timeframe )

) 指定随机振荡器指标时间帧 ( Stochastic: timeframe )

) 为多头和空头仓位指定各种止损和止盈

当定义交易信号时，还会检查随机振荡器的等级:

对于买入信号, #0 柱线上的随机振荡器指标值应低于 Stochastic level BUY

对于卖出信号, #0 柱线上的随机振荡器指标值应高于 Stochastic level SELL

买入信号的完整方程:

(MACD #0 > MACD #1) AND (MACD #1 < 0.0) AND (Stochastic #0 < Stochastic level BUY) AND (Stochastic #0 > Stochastic #1)

卖出信号的完整方程:

(MACD #0 < MACD #1) AND (MACD #1 > 0.0) AND (Stochastic #0 > Stochastic level SELL) AND (Stochastic #0 < Stochastic #1)

优化参数:





您可以使用 OHLC 模式进行更快的优化，但请确保此后应在“每次逐笔报价”或“基于真实逐笔报价的每次逐笔报价”模式下进行测试。

优化 USDJPY 后（这些参数作为默认值包含在 EA 中）:







