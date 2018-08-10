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JMA TRIX Log - индикатор для MetaTrader 5
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TRIX - индикатор импульса, который отображает процентное изменение тройной экспоненциальной сглаженной скользящей средней. Он был разработан в начале 1980-х годов Джеком Хатсоном, редактором журнала "Technical Analysis of Stocks and Commodities". Благодаря тройному сглаживанию TRIX фильтрует незначительные ценовые движения.
В своей статье автор использует логарифм цены (который во многих версиях отсутствует). В этой версии индикатор TRIX вычисляется точно так, как его описал Джек Хатсон, но вместо экспоненциальной скользящей средней для сглаживания применяется T3, что дополнительно увеличивает сглаженность. Также она очень быстро реагирует на рыночные изменения.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21735
Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и T3 для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.TRIX Log
Индикатор TRIX с использованием логарифма цены.
Советник на индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator).Russian20-hp1
Советник на индикаторах iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).