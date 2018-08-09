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XRSI_Histogram_Vol - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы. Аналогичному усреднению подвергнулись и динамические уровни перекупленности и перепроданности.
//+-----------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------------+ input uint RSIPeriod=14; // период индикатора input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; // цена input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём input int HighLevel2=+20; // уровень перекупленности 2 input int HighLevel1=+15; // уровень перекупленности 1 input int LowLevel1=-15; // уровень перепроданности 1 input int LowLevel2=-20; // уровень перепроданности 2 input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_SMA_; // Метод усреднения input uint MA_Length=12; // Глубина сглаживания input int MA_Phase=15; // параметр первого сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
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