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Индикаторы

Valid_Swing_HighLow - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2173
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор Valid Swing HighLow - расширенный индикатор фракталов 2х2. Отличается от стандартного тем, что каждый новый бар фрактала всегда выше/ниже предыдущего.

  • Для верхнего фрактала: LeftHigh2<LeftHigh1<CenterHigh>RightHigh1>RightHigh2
  • Для нижнего фрактала:  LeftLow2>LeftLow1>CenterLow<RightLow1<RightLow2

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Bar of drawing - бар рисования меток
    • Signal bar - рисует метки по ценам открытия сигнального бара
    • Fractal bar - ставит метки на баре и по ценам фрактала (High/Low)

Рис.1. Bar of drawing = Fractal bar


Рис.2. Bar of drawing = Signal bar








COG_Channel COG_Channel

Индикатор Center of Gravity Channel

DEROSC DEROSC

Индикатор Derivative Oscillator

WPVH WPVH

Индикатор Wyckoff PV Histogram

XRSI_Histogram_Vol XRSI_Histogram_Vol

Индикатор RSI_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы