Индикатор Valid Swing HighLow - расширенный индикатор фракталов 2х2. Отличается от стандартного тем, что каждый новый бар фрактала всегда выше/ниже предыдущего.

Для верхнего фрактала: LeftHigh2<LeftHigh1<CenterHigh>RightHigh1>RightHigh2



Для нижнего фрактала: LeftLow2>LeftLow1>CenterLow<RightLow1<RightLow2

Имеет один настраиваемый параметр: Bar of drawing - бар рисования меток

- бар рисования меток Signal bar - рисует метки по ценам открытия сигнального бара

- рисует метки по ценам открытия сигнального бара

Fractal bar - ставит метки на баре и по ценам фрактала (High/Low)

Рис.1. Bar of drawing = Fractal bar

Рис.2. Bar of drawing = Signal bar

























