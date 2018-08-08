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Valid_Swing_HighLow - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Valid Swing HighLow - расширенный индикатор фракталов 2х2. Отличается от стандартного тем, что каждый новый бар фрактала всегда выше/ниже предыдущего.
- Для верхнего фрактала: LeftHigh2<LeftHigh1<CenterHigh>RightHigh1>RightHigh2
- Для нижнего фрактала: LeftLow2>LeftLow1>CenterLow<RightLow1<RightLow2
Имеет один настраиваемый параметр:
- Bar of drawing - бар рисования меток
- Signal bar - рисует метки по ценам открытия сигнального бара
- Fractal bar - ставит метки на баре и по ценам фрактала (High/Low)
Рис.1. Bar of drawing = Fractal bar
Рис.2. Bar of drawing = Signal bar
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